Next Liberty: Stilles Ringen mit der Wahrheit

Ringen um die Wahrheit

Vor allem aber löst Šagor die Erzählung in seiner Bearbeitung aus ihrem scheinbar auktorialen Rahmen: Die Figuren sind zwar lose den Darstellern zugeordnet, doch es gibt immer wieder Ausbrüche: So wie die Figuren im Stück um die Wahrheit über Katharina ringen, so kämpfen auch die Darsteller um die Deutungshoheit über den Text. Die Wirklichkeit bestimmt, wer am effektivsten an ihr dreht.