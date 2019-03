Ein Stück Normalität für geflüchtete Jugendliche

Das neue Zuhause kennenlernen

Riaz ist 16 Jahre alt, hat in Tirol ein neues Zuhause gefunden. Bernhard ist 45 Jahre alt und hat in Tirol schon immer sein Zuhause - nun bringt er es seinem Schützling näher. Der 45-jährige Tiroler hat sich bei „Ertebat“ als Pate gemeldet. Vier Schulungen hat er absolviert und eine Vorstellung geschrieben, bevor er und Riaz „gematcht“ wurden, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Die Jugendlichen stellen sich ebenfalls vor, in einem Brief, einem Video oder in Form von Zeichnungen. Jutta Binder, Projektleiterin von „Ertebat“, stellt dann die Verbindung zwischen ihnen her.