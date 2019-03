Waffendeals mit Camorra: Kärntner unter Verdacht!

Nachdem zwei Unterkärntner Waffenhändler im Vorjahr aufgrund von Haftbefehlen der neapolitanischen Staatsanwaltschaft in Klagenfurt in U-Haft genommen wurden, veröffentlichen die italienischen Behörden nun ihren Bericht: Die neapolitanische Staatsanwaltschaft erließ damals Haftbefehle gegen die beiden Verdächtigen, weil sie der Camorra - der Mafia in Neapel - illegal Waffen aus Osteuropa geliefert haben sollen. Wegen des Verdachts auf internationalen Waffenhandel wurden unterdessen bereits 19 Personen in Italien festgenommen.