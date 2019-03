Jedes 4. Kindergartenkind mit Sprachproblemen

Assistenten mit arabischer Sprache

1,4 Millionen Euro werden in die Deutschförderung (60 Prozent der Mittel) und in Integrationsmaßnahmen (40 Prozent) in Grazer Kindergärten investiert. Mehr als 20 Integrationsassistenten mit Migrationshintergrund in den Sprachen Türkisch (Kurdisch), Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Albanisch, Russisch (Tschetschenisch), Arabisch und Rumänisch kümmern sich um die Kinder.