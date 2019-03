Kritik an Personalwahl: Sabitzer rudert nun zurück

ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer hat seine Kritik nach dem 0:0 seines Klubs RB Leipzig am Samstag in der deutschen Bundesliga gegen Abstiegskandidat FC Augsburg relativiert. Der 24-jährige Steirer hatte dazu am Sonntag ein Gespräch mit Trainer Ralf Rangnick. Seine Aussagen hätte er „sicherlich auch aus der Emotion heraus unmittelbar nach dem Spiel“ getätigt, erklärte Sabitzer.