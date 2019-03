Äthiopien: Drei österreichische Ärzte unter Opfern

Jetzt ist es schreckliche Gewissheit: Unter den Todesopfern des Flugzeugabsturzes in Äthiopien waren auch drei Ärzte aus Oberösterreich. Laut Außenministerium waren die drei an Linzer Spitälern tätigen Fachärzte zwischen 30 und 40 Jahre alt und wollten nach dem Flug aus beruflichen Gründen nach Sansibar weiterreisen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen sprach von einer „bestürzenden Nachricht“. Insgesamt kamen bei dem Absturz am Sonntagvormittag 157 Menschen ums Leben - alle 149 Passagiere und die acht Crew-Mitglieder.