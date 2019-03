Das sind die End-Ergebnisse aus dem Flachgau

Bei der Gemeindevertretungswahl erreichte die ÖVP in 34 von 37 Gemeinden die Mehrheit, davon in 28 die absolute, und davon in sieben eine Zweidrittelmehrheit. In Bürmoos und Oberndorf ist die SPÖ in der Gemeindestube die Nummer eins, wobei sie sich in Bürmoos auf eine Zweidrittelmehrheit von 71,6 Prozent, in Oberndorf aber „nur“ auch eine relative Mehrheit von 40,8 stützen kann. Die Liste Krüger erreichte in Anif mit 41,2 Prozent die Mehrheit.