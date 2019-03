Piëch Mark Zero: Super-GT revolutioniert das Laden

Konzepte teurer, starker Sportwagen und Elektroautos gibt es viele, bei Weitem nicht alle schaffen es in die Serienproduktion. Doch ein Piëch kann es sich nicht erlauben, eine Luftnummer zu produzieren, und er hat das Selbstvertrauen einer Dynastie hinter sich. Und so mag man ihm glauben, dass sein Entwicklungsplan aufgeht: erster Prototyp Ende des Jahres, Serienproduktion in drei Jahren.