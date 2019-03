Das sind die End-Ergebnisse aus dem Pongau

Im Pongau holte heute die ÖVP in 15 Gemeinden die absolute Mehrheit bei den Gemeindevertretungswahlen. Die SPÖ gewann in Schwarzach und Bischofshofen die absolute Mehrheit. Die Zweidrittelmehrheit konnte die ÖVP in Pfarrwerfen, Eben, Altenmarkt, Flachau und Hüttschlag erringen, die SPÖ in Schwarzach.In 18 von 25 Gemeinden wurde ein ÖVP-Bürgermeister gewählt, in Schwarzach, Bischofsofen und Filzmoos gewann der SPÖ-Bürgermeisterkandidat, in Radstadt gewann Christian Pewny als einziger antretender Kandidat für die FPÖ und in Untertauern wurde Johann Habersatter mit seiner Liste zum Bürgermeister gewählt. In St. Johann und Bad Hofgastein wird am 24. März eine Stichwahl folgen.