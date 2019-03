Nachwuchs für die große Bühne

Dank des Schauspielstudios, einer Kooperation zwischen Landestheater und Bruckner Uni, dürfen die Studenten seit gut zwei Jahren schon während ihrer Ausbildung Bühnenluft schnuppern. Bei der Produktion „Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui“ von Bertolt Brecht, die am 15. März Premiere feiert, sind die drei Studenten Friedrich Eidenberger, Ludwig Brix und Tim Weckenbrock mit dabei: „Wer in welchem Stück mitarbeitet, erfahren wir relativ kurzfristig. Für uns ist es toll, dass wir schon während des Studiums an einem großen Theaterbetrieb mitarbeiten können, das ist unbezahlbar“, so Eidenberger, der in der neuen Produktion den Gangster-Sohn Dogsborough junior spielt.