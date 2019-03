Großbrand im Donauzentrum: Ermittlungen laufen

Gesamtes Donauzentrum öffent am Montag

Am Sonntagabend wurde seitens der leitung des Shoppingtempels bekannt gegeben, dass das Donauzentrum am Montag um 9 Uhr wieder zur Gänze öffnen werde. Die zuständigen Behörden und Ziviltechnikern genehmigten nach einer erneuten Begehung am Sonntagnachmittag die reguläre Öffnung des vom Dachbrand betroffenen Bauteils 4. Es bleiben lediglich einige wenige Geschäfte aufgrund von Wasserschäden vorerst geschlossen, erklärte Center Manager Anton Cech: „Die Sicherheit unserer Mitarbeiter und Besucher hat für uns oberste Priorität. Umso mehr freut es uns, dass wir bereits morgen Montag das gesamte Center regulär wieder öffnen können.“