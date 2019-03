Sturm: Nicht nur Gast beim Jubiläum von Rose

Seit 27. November 2016 (0:1 gegen Admira) ist Meister Salzburg in der Red-Bull-Arena in Wals-Siezenheim ungeschlagen - seit mittlerweile 57 Pflichtspielen, davon 38 Liga-Partien! Ausgerechnet am heißesten Fußballboden Österreichs braucht Sturm beim Jubiläum von Marco Rose (der heute sein 100. Pflichtspiel für die Salzburger absolviert und damit den bisherigen Bullen-Trainerrekord von Roger Schmidt bricht) dringend Punkte, um seine Chance auf die Top-Sechs zu wahren.