Boeing 737 in Äthiopien abgestürzt: 157 Tote

Unglücksursache noch unklar

Die Ursache des Unglücks ist unklar. Laut der Flugüberwachungs-Webseite Flightradar24 soll die Geschwindigkeit während des Steigflugs geschwankt haben. Der Flugzeugtyp 737 MAX 8 ist ein relativ neues Modell von Boeing und wurde erst 2017 in Dienst gestellt. Schon am 29. Oktober 2018 war ein Lion-Air-Flugzeug dieses Typs kurz nach dem Start in der indonesischen Hauptstadt Jakarta ins Meer gestürzt. Alle 189 Menschen an Bord kamen dabei ums Leben.