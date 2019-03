Stromausfall kostet 15 Dialyse-Patienten das Leben

Der gigantische Stromausfall legt seit dem späten Donnerstagnachmittag fast das gesamte Land lahm. Während in einigen Gegenden die Versorgung am Samstag zumindest vorübergehend wiederhergestellt wurde, blieben andere Regionen weiter ohne Strom. In Caracas fuhr auch am Samstag die U-Bahn noch nicht, viele Geschäfte blieben geschlossen. Hunderte Reisende saßen an Flughäfen fest, in Krankenhäusern sorgte der Blackout für chaotische Zustände. Die meisten Kliniken haben keine Generatoren oder nutzen sie nur in Notfällen.