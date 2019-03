5-Jähriger musste aus Tellerlift befreit werden

Ein 5-jähriger deutscher Bub fuhr am Freitag mit einem Tellerlift in einem Skigebiet in Seefeld. Kurz vor dem Ausstieg kam der Bub zu Sturz, der Angestellte stellte unverzüglich den Lift ab. Der Fangriemen des rechten Handschuhs vom kleinen Skifahrer hatte sich in der beweglichen Aufhängung des Tellers des Liftes und dem durchlaufenden Stahlseil verfangen. Der 5-Jährige zog sich dabei Quetschungen im rechten Handgelenk zu!