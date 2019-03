Heizstrahler löste Brand in Badezimmer aus

Ein 18-jähriger Deutscher schaltete Samstag Nachmittag nach dem Duschen in einem Zweifamilienhaus in Innsbruck/Amras einen Heizstrahler ein, vergaß jedoch beim Verlassen des Raums, diesen wieder auszuschalten. Durch die starke Hitzeeinwirkung geriet ein kleiner Kunststoffhocker in Brand, in weiterer Folge schlugen die Flammen auch auf den Heizstrahler über.