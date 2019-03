Verfolgungjagd nach Ladendiebstahl in Baumarkt

Die beiden Ladendetektive hatten am Samstag beobachtet, wie der Mann mehrere Waren in seine inneren Jackentaschen verschwinden ließ. Als sie ihn ansprachen, flüchtet er über den Parkplatz und wehrte sich mit beiden Ellenbogen gegen seine Ergreifung. Er konnte jedoch noch am Parkplatz angehalten und zu Boden gebracht werden. Er wird auf freiem Fuß angezeigt. Einer der Ladendetektive, der bei der Verfolgung über einen vor dem Baumarkt aufgestellten Blumentrog gestürzt war, zog sich eine Verletzung am linken Knie zu.