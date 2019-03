Top-Favorit Johannes Thingnes Bö holt Sprint-Gold

Landertinger hatte das Handicap der Nummer 1. „Das war nicht ganz so optimal, weil hintenraus ist es ein bisschen schneller geworden. Es war nicht ganz so schlecht, aber für eine Medaille war es bei Weitem zu wenig.“ Landertinger lag im Endeffekt 1:25,1 Minuten zurück, bei Felix Leitner waren es als 36. und auch einem Fehlschuss 1:56,5. „In der Loipe war es in Ordnung, vor allem am Anfang war ich sehr spritzig und konnte einen guten Zug laufen. Der Rückstand auf die Spitze ist aber schon enorm“, erklärte der WM-Debütant.