Jetzt kommen die Wikinger zum Skifahren zu uns

Samstag, später Vormittag am Salzburger Flughafen. Dicht an dicht warten viele im kalten Neonlicht auf die Gepäckaufgabe beim Check-in-Schalter für ihren Flug nach Kopenhagen um 13.05 Uhr. Viele Dänen sind heuer zum erste Mal hier, wie Catrine Norma, die eine Woche Ski-Urlaub in Zell am See hinter sich hat.