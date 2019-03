Das geht in den Köpfen der jungen IS-Fanatiker vor

„Sie sind gefährlich - Zeitbomben“

Und jetzt? Jetzt befinden sich die „Gotteskrieger“, ihre Frauen und Kinder in kurdischen Lagern und sollen in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. „Menschen, die bereits vor ihrer Flucht psychisch auffällig waren. Die in den vergangenen Jahren mit unvorstellbarer Gewalt konfrontiert wurden. Die an den Anblick von Toten gewöhnt, schwer traumatisiert - und zu Zeitbomben geworden sind“, so Wörgötter.