Wolfsberg: Dreijährige setzte Küche in Brand

Ein erst dreijähriges Mädchen löste am Samstagvormittag im elterlichen Wohnhaus in der Gemeinde Sankt Georgen, Bezirk Wolfsberg, einen Küchenbrand aus: Das Kind hatte an den Schaltern eines E-Herdes herumgespielt und diesen dabei angedreht. Dabei fing eine darauf abgelegte Jacke Feuer.