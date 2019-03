Lawine bremste Kramer in Schweden

Noch am Samstag ging es von Schweden retour in Richtung Heimat. Dort erfolgt die Vorbereitung für das nächste Saisonhiglight, die Weltmeisterschaft in Vars am 22. und 23. März. „Ich freue mich jetzt einfach darauf, endlich wieder einmal über 200 km/h fahren zu können“, fiebert Kramer dem Highspeed-Spektakel in den französischen Alpen entgegen.