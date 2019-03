Kampf gegen Flammen dauerte fast elf Stunden

Dach mit Motorsägen geöffent

Der Einsatz gestaltete sich überaus schwierig. Unter Leinensicherung schnitten die Feuerwehrmänner inmitten des dichten weiß-gelben Rauchs mit Motortrennsägen die Dachkonstruktion an mehreren Stellen auf. An einigen Stellen schlugen Flammen aus dem Dach. Die Feuerwehr löschte über drei Drehleitern und zwei Teleskopmastbühnen von außen. Zusätzlich brachte sie laut Figerl mehrere Löschleitungen unter Atemschutz durch das Gebäudeinnere und über das Dach zum Einsatz. Dem Wasser wurde Löschschaum beigemengt. Das verringert die Oberflächenspannung des Wassers und lässt es so leichter in Zwischenräume und Poren eindringen, womit die Brandbekämpfung effektiver wird, wie Figerl erläuterte.