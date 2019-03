„Rote Nasen“ lehnen Spende der FPÖ über 2000 € ab

Den Fasching in Innsbruck wiederbeleben und dabei etwas Gutes tun. Dieses Ansinnen verfolgte wohl die FPÖ, als sie am Dienstag zum bunten Treiben in die Museumstraße in Innsbruck lud. Ersteres gelang, Zweiteres - eine Spende an die „Roten Nasen“ - scheiterte nach einer Intervention, obwohl die Scheckübergabe fixiert war.