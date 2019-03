Zusatzbetten werden in Gefängniszellen gezwängt

In der Justizanstalt „Ziegelstadl“ in Innsbruck mussten im Vorjahr 20 Haftplätze Besprechungszimmern weichen. Die Annahme war, dass sich die Anzahl der Insassen reduzieren werde. Doch Fehlanzeige! Im Männertrakt müssen derzeit sogar Zusatzbetten in die Zellen hineingezwängt werden, um alle Inhaftierten unterzubringen.