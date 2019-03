Kein Eislauf mehr: Am Weißensee droht Gefahr!

Schlechte Nachrichten für Schlittschuh-Fans: Der Eislaufbetrieb auf dem Weißensee ist eingestellt worden. Eismeister Norbert Jank warnt: „Es ist viel zu warm. Daher wäre es gefährlich, sich auf das Eis zu wagen. Wir betreuen die Fläche nicht mehr. Wer sie betritt, tut das auf eigene Verantwortung!“ Der Eismeister, der den See so gut kennt, wie seine eigene Westentasche, bedankt sich: „Wir hatten eine tolle Saison. Auch viele Kärntner hatten auf unserem See wieder viel Spaß!“