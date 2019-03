Rätsel um „verirrten“ Notruf

Vorab: Die Tragödie wäre durch ein (noch) rascheres Eintreffen der Einsatzkräfte nicht zu verhindern gewesen - der verzögerte Alarm lässt nun aber Kritik am System laut werden. Denn weil der Augenzeuge im Funkradius eines Handymasten in Wiener Neustadt den Notruf absetzte, wurde er automatisch an die Leitstelle in Niederösterreich umgeleitet. Von dort wurden dann erst die Kollegen im Burgenland informiert, die dann sofort die weitere Koordinierung der Rettungsmaßnahmen übernahmen.