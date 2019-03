„Es wird keine abstinente Gesellschaft geben“

Damit standen Sie zuletzt auch sehr oft im Fokus der Öffentlichkeit. Stichwort Mentlvilla...

Ja, hier muss man das große Bild sehen. Ich habe höchstes Verständnis für die Anrainer. Wir selbst sind ja Anrainer. Wir haben rund 100 Klienten – wobei ich dieses Wort nicht sehr mag – die wir in der Mentlvilla betreuen und die auch ihre Ruhe möchten. Plötzlich kamen rund 100 weitere Personen dazu, die sich rund um die Mentlvilla angesiedelt haben. Lokale, in denen sie sich aufhalten konnten, gibt es nicht mehr. Dazu kamen die Alkoholverbote rund um Bahnhof oder Rapoldipark – die Leute wandern also, suchen sich neue Plätze. Wir werden nie eine völlig abstinente Gesellschaft haben. Also muss man Alternativen zu den Verboten finden.