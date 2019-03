Söhne fanden ihren toten Vater in Löschteich

Ein 67-Jähriger aus dem Bezirk Eferding rutschte am 9. März 2019 im Zeitraum zwischen 8.30 Uhr und 10 Uhr, vermutlich infolge seines schlechten gesundheitlichen Zustandes, auf dem steil abfallenden Ufer eines Löschteiches unweit seines landwirtschaftlichen Anwesens in St. Marienkirchen aus, fiel in den Teich und ertrank hilflos.