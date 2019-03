Das Bildungsniveau ist wieder leicht gestiegen

Oberösterreich hat sich in Sachen Bildung wieder ein Stück weiterentwickelt. In der jüngsten Analyse der Landesstatistiker haben 80,7% der Oberösterreicher mehr als einen Pflichtschulabschluss. Das ist im Vergleich zur letzten Erhebung im Jahr 2009 ein Plus von 1,6%. Es gibt aber große Unterschiede bei Herkunft und Geschlecht.