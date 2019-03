Papamonat: Verhandlungen in der „Zielgeraden“

Die von der FPÖ gewünschte Einführung des sogenannten Papamonats für alle ist laut FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache beschlossene Sache. „Der Papamonat kommt fix. Wir sind hier in der Zielgeraden. Es sind noch ein paar Details zu klären. Und wenn die geklärt sind, werden wir es in der Öffentlichkeit präsentieren“, sagte der Vizekanzler am Samstag.