Wiener IS-Terrorist war auf „Schwarzer Liste“!

Seit 2015 für Milizübungen gesperrt

„In diesem Jahr, also 2015, kam der Tatverdächtige bei uns auf eine sogenannte ,Schwarze Liste’, der Milizsoldat durfte nicht mehr zu Übungen eingezogen werden“, berichtete jetzt ein Sprecher des Heeres. Also ein ganzes Jahr bevor Azad G. per internationalem Haftbefehl gesucht war, wusste die Armee bereits von dessen Gefährlichkeit. Ausreisen durfte der österreichisch-türkische Islamist aber trotzdem: Im Innenministerium war diese Faktenlage aber nicht bekannt.