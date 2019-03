„Bei uns wirds vorerst keine Dieselverbote geben“

Mit Beginn des Jahres trat in Stuttgart das erste großflächige Dieselfahrverbot für eine ganze Stadt in Kraft. Fahrzeuge einer bestimmten Schadstoffnorm dürfen nicht mehr gestartet werden. Für Bürger, vor allem Pendler eine Herausforderung. Könnte ein ähnlicher Bann auch in Österreich ausgerufen werden? „Die Rechtslage ist bei uns anders“, sagt Juristin Nina Hattinger (29). Die Vöcklabruckerin untersuchte in ihrer Masterarbeit, ob ein Dieselfahrverbot mit den Grundrechten, wie sie in der österreichischen Verfassung festgelegt sind, überhaupt zu vereinbaren wäre.