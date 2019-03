ORF-Legende Elizabeth T. Spira gestorben

Kaum Erinnerungen an die Kindheit

An die erste Zeit der eigenen Kindheit hatte die Oral-History-Spezialistin nur wenig klare Erinnerungen. „Ich bin einmal in London im Lift stecken geblieben. Und ich bilde mir ein, dass ich mich an die Überfahrt nach Kontinentaleuropa erinnere“, sagte sie einmal im APA-Interview. Nach der Schulzeit studierte Spira in Wien Publizistik und arbeitete zunächst als Journalistin im Nachrichtenmagazin „profil“: „Nachdem ,profil‘ an den ,Kurier‘ verkauft wurde, hat eine Gruppe von Journalisten gesagt: ,Für die Zuckerrübenindustrie arbeiten wir nicht!‘ und hat gekündigt“, so Spira einst.