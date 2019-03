Gfrerer nach 3. Gold „Königin von Krasnojarsk“

Am Sonntag hat Gfrerer die Chance sich sogar noch eine vierte Goldmedaille zu holen. „Ich bin auch im Slalom gut in Form, aber die Konkurrenz ist richtig stark“, weiß Jessica, die an der Universität Salzburg Recht und Wirtschaft studiert. Nach dem Slalom wird auf jeden Fall mal gefeiert, ehe es zurück in die Heimat geht und die nächste große Herausforderung in Form der Österreichischen Staatsmeisterschaft in Saalbach (18. bis 24. März) ansteht. „Ich werde in allen Bewerben starten, wobei mein Fokus mehr auf den Speeddisziplinen liegt“, erklärte Jessica, die sich im Jänner bereits zur österreichischen U21-Meisterin in der Abfahrt gekrönt hatte. Sollten ihr nun auch in Saalbach ähnliche Leistungen wie aktuell in Krasnojarsk gelingen, werden die ÖSV-Verantwortlichen bei der Kaderplanung für die kommende Saison wohl nur schwer an der sympathischen Lungauerin vorbeikommen.