Cyriak Schwaighofer im „Krone“-Check

Dabei ist der vormalige Lehrer beileibe kein Fundi, oder zumindest nicht mehr. „Wenn ich etwas in 20 Jahren Landespolitik gelernt habe, dann, dass man es mit Konsens und Akzeptanz weiter bringt als mit Konfrontation.“ Was er auch mit pragmatischen Ansichten eines Realo zum Beispiel in Verkehrsfragen unterstreicht: „Es ist einfach sinnlos, in jedes Dorf in jedem Gebirgstal Öffis zu führen, es gibt alltägliche Transportfragen, die ohne Auto nicht zu bewältigen sind.“ Genauso hält er eine frühere Idee von Kulturpionier Alfred Winter für überholt, in jeder Kommune ein Kulturzentrum zu implementieren. „Das lässt sich nicht sinnvoll umsetzen, schon gar nicht auf ehrenamtlicher Basis.“ Allein durch neue Herausforderungen wie das unbedingt notwendige Marketing, social medias etc. Daher müsse aus seiner Sicht regional sinnvoll gebündelt und mit eigenen Schwerpunkt-Profilen professionell aufbereitet werden: „St. Johann ist da auf einem guten Weg mit Assistenz des Landes, Radstadt hat sich auch profiliert, Gastein mit dem Sägewerk.“ Schwaighofer ist einer aus dem frühen Trio der vorkämpferischen Kulturenthusiasten innergebirg: Charly Rabanser und Saalfeldens schon verstorbener ’Mister Jazz’, Gerhard Eder, die anderen.