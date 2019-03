Toter Promi-Wirt auf Alm: Ehefrau festgenommen!

Nach dem Tod eines bekannten Skihütten-Wirts im Salzburger Pongau hat die Staatsanwaltschaft am Freitagabend einen Haftbefehl gegen die 30-jährige Ehefrau des Mannes erlassen. Die Beschuldigte stellte sich darauf selbst bei der Polizei. Sie soll am Samstag einvernommen werden. Der 57-jährige Szenewirt war am 3. März unter bisher noch nicht geklärten Umständen in seinem Betrieb ums Leben gekommen.