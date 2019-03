Rehrl in Oslo beim nächsten Riiber-Sieg Achter

Der dreimalige WM-Bronzemedaillengewinner Franz-Josef Rehrl hat beim Weltcup der Nordischen Kombinierer in Oslo Rang acht belegt. Dem im Großschanzenspringen fünftplatzierten Steirer fehlten nach dem 10-km-Langlauf am Fuße des Holmenkollens rund 28 Sekunden auf seinen nächsten Podestplatz. Über den Sieg jubelte zum bereits elften Mal in dieser Saison Lokalmatador Jarl Magnus Riiber.