Maier-Vierer zur WM-Halbzeit knapp hinter Bronze

An der Spitze hat Friedrich noch alle Siegchancen und damit auch die Möglichkeit, sein WM-Double von 2017 zu wiederholen, was bisher erst ein Pilot geschafft hat. Der Italiener Eugenio Monti gewann 1961 in Lake Placid, nachdem er zuvor schon in Cortina d‘Ampezzo in beiden Sparten erfolgreich gewesen war. Friedrich, der sich im ersten Lauf eine Muskelverletzung an den Adduktoren zugezogen hat, hatte am vergangenen Wochenende in Whistler den Zweierbob-Titel geholt.