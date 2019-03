Lenker wurde lebend aus diesem Wrack geborgen

Gegen vier Uhr früh kam es im Gemeindeteil Rettenbach in der Gemeinde Pirching am Traubenberg (Südoststeiermark) zu dem spektakulären Unfall: Ein Pkw-Lenker kollidierte auf einem Stichweg neben der B73 in einer Kurve bei nasser Fahrbahn mit einem Durchlass, anschließend mit einem Baum und wurde dann wieder auf die Fahrbahn geschleudert. Das Auto blieb am Dach liegen.