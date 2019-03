Chef von Kryptowährung OneCoin in USA verhaftet

Weil er Nutzer um mehrere Milliarden Dollar geprellt haben soll, ist der Chef der Kryptowährung OneCoin in den USA verhaftet worden. Wie der zuständige Bundesstaatsanwalt am Freitag in New York mitteilte, sei der Bulgare Konstantin Ignatov bereits am Mittwoch am Flughafen von Los Angeles festgenommen und inhaftiert worden.