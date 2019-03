Tara: „Hinter den Kulissen war es hässlich“

Mehr ist mehr: Von Nacktheit über Make-up bis hin zum Geld, das die Männer am Konto haben sollten - so kannte man Tara Tabitha, die mit den ATV-Sendungen „Saturday Night Fever“ und „Tara und Moni“ polarisierte. In den letzten Jahren ist es medial ruhig um die 26-Jährige geworden. Mit „Hirn, Charme und Melonen“ meldete sich nun zurück. Wir trafen sie als erstes TV-Team nach der Ausstrahlung der dreiteiligen Staffel und erlebten eine Tara, wie man sie noch nie zuvor gesehen hat. Überzeugen Sie sich selbst!