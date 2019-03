Ronaldo sieht Gala von Youngster von der Bank aus

Juventus Turin steuert dank eines Youngsters unaufhaltsam dem achten italienischen Meistertitel in Serie entgegen. Der in der Liga weiter ungeschlagene Rekordmeister setzte sich am Freitagabend zu Hause gegen Udinese mit 4:1 durch und baute seinen Vorsprung auf Salzburgs Europa-League-Gegner SSC Napoli elf Runden vor Schluss vorerst auf 19 Punkte aus. Mann des Spiels war Stürmer-Talent Moise Kean. Die Highlights sehen Sie oben im Video!