Shiffrin schreibt Geschichte! Truppe auf Rang vier

Die Halbzeit-16. Truppe war bisher im Weltcup nur in einem Team-Event (Aare 2018) einmal Vierte gewesen. „Ich bin jetzt froh, dass ich im zweiten Schadensbegrenzung gemacht habe, nachdem ich mich im ersten so eingeparkt habe“, meinte die 23-Jährige in einer ersten Reaktion im ORF-Fernsehen. „Ich habe gedacht: hopp oder dropp - entweder liege ich draußen oder ich fahre auf Anschlag. Und es ist echt aufgegangen, das ist voll lässig“, freute sich Truppe. Am Vortag hatte sie in dem Ski-Ressort an der Grenze zu Polen als Achte bereits ihr bestes Riesentorlauf-Resultat eingefahren. Inklusive der WM in Aare hat Truppe nun vier Top-Ten-Plätze in Folge zu Buche stehen. „Es läuft einfach zurzeit ganz gut. Spindlermühle mag ich, da komme ich gerne noch einmal her“, betonte sie.