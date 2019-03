Capitals vor Graz & KAC als Nr. 1 im Viertelfinale

Die Grazer hielten in Ungarn lange die Null, torlos ging es in den dritten Abschnitt. Da kamen die gut 3000 Fans aber noch auf ihre Rechnung. Das einzige Grazer Tor erzielte Ken Oranjensek zum 1:2 (51.). Fehervar überholte durch das 4:1 Südtirol und rückte bis auf einen Zähler an Salzburg heran. Am Sonntag muss nun aber noch Zählbares beim KAC her, um die Chance zu haben, die Salzburger vom vierten Rang zu verdrängen.