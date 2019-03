Hundebaby wurde mit Schneckenkorn vergiftet

Wie kann man nur so etwas tun? Mittwoch hat ein Tierhasser Katzenfutter mit Schneckengift präpariert und es in einen Garten in der Ortschaft Nadling in der Gemeinde Steindorf geworfen. Ein drei Monate altes Hundebaby hat davon gefressen. Als seine Besitzerin bemerkte, dass es ihm nicht gut geht, hat sie den Rüden sofort zum Tierarzt gebracht. Dieser konnte aber leider nicht mehr helfen. Der Kleine starb.

Die Tat geschah zwischen 13 und 14.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizei Bodensdorf: 059133/2201