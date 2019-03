76 Millionen Euro im Kampf gegen die Naturgewalten

„Aufarbeitung der Schadhölzer haben Priorität“

Sturmtief Vaia verursachte in Osttirol im vergangenen Jahr Schäden in Millionenhöhe. Landesforstdirektion sowie Wildbach- und Lawinenverbauung arbeiten nun an der Aufarbeitung: „Für uns steht im Vordergrund, die Wurfschäden im betroffenen Gebiet aufzuarbeiten und den Schutzwald in möglichst kurzer Zeit zu verjüngen“, erklärt Landesforstdirektor Josef Fuchs. Da nach solchen Ereignissen die Borkenkäfergefahr steige, habe die Aufarbeitung der Schadhölzer Priorität. Aber auch an der Infrastruktur, etwa an Radwegen und Brücken, werden Sanierungen vorgenommen. In Siedlungsgebieten werden in Osttirol Hochwasserschutzmaßnahmen umgesetzt - man wolle der Drau maximalen Platz einräumen, um die Umgebung bestmöglich schützen zu können, schildert Markus Federspiel, Vorstand der Wasserwirtschaft.