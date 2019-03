E-Bike-Diebe von Osttirol in Kärnten geschnappt

Litauer wollte Räder zerlegen

Das Trio hatte das Fahrzeug am Montag in ihrer Heimat angemietet und fuhr damit direkt nach Osttirol. Danach stellten sie den Lkw in einem Industriegebiet in Villach ab und bunkerten die gestohlenen Fahrräder in einer Garage. Es wäre geplant gewesen, die Fahrräder noch in Österreich zu zerlegen, zu verpacken und anschließend nach Litauen zu transportieren.