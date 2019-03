Gmunden gegen Wels: Derby-Gesetz hat 114 Kilogramm

Wels ist Favorit

„Da wird er sich aber warm anziehen müssen“, kontert sein Trauzeuge und Wels-Kapitän Davor Lamesic. Der mit seinen Teamkollegen nach dem 95:55 gegen Wien, dem fünften Sieg in Folge, mit reichlich Selbstvertrauen an den Traunsee kommt. „Wir sind Favorit“, so Lamesic.