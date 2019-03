Unfall beim Abbiegen: Lkw überrollt Radlfahrerin

Möglicherweise hätte ein Abbiegeassistent diesen tragischen Unfall verhindern können: Ein Lkw-Lenker wollte am Freitagvormittag von der Breitenfelderstraße in Salzburg-Schallmoos in die Vogelweiderstraße einbiegen. Er erfasste eine geradeaus fahrende Radlerin. Die 24-Jährige aus Aurolzmünster in Oberösterreich war auf der Stelle tot.